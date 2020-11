Atp Finals 2020 | Tsitsipas spreca ma alla fine si salva | Rublev battuto al terzo set

Leggi su sportface

(Di mercoledì 18 novembre 2020) StefanoshaAndreynella seconda giornata del gruppo Londraalle ATP. Il greco ha sconfitto il russo con il punteggio di 6-1, 4-6 7-6(6) al termine di un’incredibile battaglia durata un’ora e 55 minuti. Finale in volata tra i due, con il russo che sipiù volte enon sfrutta un match point nel tiebreak conclusivo prima di capitolare. Adessoaffronterà Nadal in un vero e proprio spareggio per la semifinale, mentre Dominic Thiem è certo del primo posto e affronterà unormai eliminato. La cronaca –fatica in avvio di partita ene approfitta trovando il break ...