Oculus Quest 2 si aggiorna con novità interessanti (Di lunedì 16 novembre 2020) Nei due mesi successivi a Facebook Connect sono successe un sacco di cose. Per molti il nuovo Oculus Quest 2 ha rappresentato la porta d'ingresso per la VR mentre chi lo ha comprato dopo aver provato i modelli precedenti è potuto rimanere colpito dalle incredibili caratteristiche del nuovo prodotto. Ma il 2020 non è ancora finito e prima della fine dell'anno sono in arrivo tante altre sorprese. Durante Facebook Connect sono stati presentati i miglioramenti della piattaforma Quest, tra cui un nuovo fitness tracker e il supporto per il refresh rate a 90Hz su Quest 2, sia in modo nativo che attraverso Oculus Link. Queste funzionalità verranno lanciate con l'aggiornamento del software v23 a partire da oggi, che coincide anche con ...

