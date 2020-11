Obodo, il racconto del suo rapimento. Rinchiuso per 4 ore (Di lunedì 16 novembre 2020) Obodo, il racconto di quanto successo L’ex giocatore dell’Udinese, Christian Obodo, ha raccontato ai microfoni di Brila FM il suo rapimento avvenuto in nigeria. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 16 novembre 2020), ildi quanto successo L’ex giocatore dell’Udinese, Christian, ha raccontato ai microfoni di Brila FM il suoavvenuto in nigeria. Ecco … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Fantacalcio : Obodo rapito, il suo racconto: 'Mi hanno chiuso nel bagagliaio' - infoitsport : Obodo rapito in Nigeria: il racconto choc dell’ex calciatore - BombeDiVlad : ???? Paura per #Obodo: “Rapito per una scommessa sulla #Nigeria” ?? Il racconto dell’ex #Udinese e #Fiorentina… -