Milano, in metropolitana un ambulatorio vaccinale per i bambini (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha aperto il nuovo ambulatorio vaccinale per bambini dai 2 ai 6 anni all’interno del mezzanino della fermata Gerusalemme della M5 di Milano. mig/pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Ha aperto il nuovoperdai 2 ai 6 anni all’interno del mezzanino della fermata Gerusalemme della M5 di. mig/pc/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Milano, in metropolitana un ambulatorio vaccinale per i bambini - occhio_notizie : Ogni ora vengono vaccinati 8 bambini per un totale di 40 ogni pomeriggio. - GranchiTatiana : RT @RepubblicaTv: Emergenza sanitaria, a Milano ambulatori per le vaccinazioni antinfluenzali al museo e in metropolitana: Dalle metropolit… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Emergenza sanitaria, a Milano ambulatori per le vaccinazioni antinfluenzali al museo e in metropolitana: Dalle metropolit… - fiveerp : RT @RepubblicaTv: Emergenza sanitaria, a Milano ambulatori per le vaccinazioni antinfluenzali al museo e in metropolitana: Dalle metropolit… -