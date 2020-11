Harry Potter: in arrivo i nuovi set LEGO che ricreano le aule di Hogwarts (Di lunedì 16 novembre 2020) LEGO ha annunciato i suoi nuovi set dedicati a Harry Potter e le immagini svelano che saranno dedicati alle aule di Hogwarts. Il magico mondo di Harry Potter è protagonista dei nuovi set LEGO che permettono di ricreare con l'uso degli iconici mattoncini alcuni momenti delle lezioni a Hogwarts. Le immagini condivise online svelano infatti i quattro modelli che riportano i fan nelle classi frequentate da Harry, Ron, Hermione e gli altri protagonisti durante il loro percorso di studi. I set di cui LEGO ha condiviso le prime immagini su Instagram mostrano infatti le lezioni di Erbologia, Incantesimi, Pozioni e Trasfigurazione. Ogni aula di Hogwarts ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 16 novembre 2020)ha annunciato i suoiset dedicati ae le immagini svelano che saranno dedicati alledi. Il magico mondo diè protagonista deisetche permettono di ricreare con l'uso degli iconici mattoncini alcuni momenti delle lezioni a. Le immagini condivise online svelano infatti i quattro modelli che riportano i fan nelle classi frequentate da, Ron, Hermione e gli altri protagonisti durante il loro percorso di studi. I set di cuiha condiviso le prime immagini su Instagram mostrano infatti le lezioni di Erbologia, Incantesimi, Pozioni e Trasfigurazione. Ogni aula di...

