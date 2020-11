Fedriga | Uniud sia esempio contro neocentralismo

Leggi su udine20

(Di lunedì 16 novembre 2020) Il governatore a inaugurazione anno accademico: solo da alleanza tra istituzione nazionale e territorio risposte virtuose Udine, 16 nov – “Voglio augurare oggi, in un contesto insolito, in questo invirtuale e a distanza, il miglior futuro per l’Università di Udine: da qui ripartiamo con la consapevolezza che ci proiettiamo verso un orizzonte diverso da quello che ipotizzavamo fino a qualche mese fa. Possiamo scegliere tra farci sopraffare dalla paura o rimboccarci le maniche, come il Friuli ha saputo fare dopo il terremoto, affinché coraggio, curiosità, innovazione e specializzazione ci aprano frontiere di speranza e di prospettiva reale”. Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, all’inaugurazione del 43° anno accademico ...