**Coronavirus: Salvini, De Luca piccolo uomo, non litigo con lui** (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il governatore Vincenzo De Luca? "Non mettetemi sulla stessa linea di un signore che ha la responsabilità di mln di cittadini. Ha passato l'estate a insultarmi e a insultare tutta Italia perché lui un genio. Io ero andato a Salerno a vedere il padiglione Covid chiuso e dissi: 'ma come funziona se arriva una secondo andata?' E' un piccolo uomo, non ho voglia di litigare con lui. La morte al Cardarelli ha fatto il giro del mondo, pensi a risolvere i problemi". Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 15 novembre 2020) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il governatore Vincenzo De? "Non mettetemi sulla stessa linea di un signore che ha la responsabilità di mln di cittadini. Ha passato l'estate a insultarmi e a insultare tutta Italia perché lui un genio. Io ero andato a Salerno a vedere il padiglione Covid chiuso e dissi: 'ma come funziona se arriva una secondo andata?' E' un, non ho voglia di litigare con lui. La morte al Cardarelli ha fatto il giro del mondo, pensi a risolvere i problemi". Così Matteo, ospite di 'Non è l'Arena' su La7.

“Negli altri paesi usano l’idrossiclochirina per curare nelle fasi iniziali il coronavirus quando non ci sono particolari complicazioni, perché in Italia non succede? Migliaia di persone lo fanno tutt ...

