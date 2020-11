(Di domenica 15 novembre 2020) Il governatore Marsilio pronto a firmare un'ordinanza che dovrebbe trasformare la regione in zona rossa. Anche la Basilicata decide lo stop alle

repubblica : Coronavirus, l'Abruzzo verso il lockdown e la chiusura di tutte le scuole - petergomezblog : Covid, altre 5 Regioni diventano arancioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria. Martedì focus sulla Camp… - repubblica : Coronavirus, Speranza firma ordinanza: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancione - ruiciccio : RT @repubblica: Coronavirus, l'Abruzzo verso il lockdown e la chiusura di tutte le scuole - EmMicucci : RT @repubblica: Coronavirus, l'Abruzzo verso il lockdown e la chiusura di tutte le scuole -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Abruzzo

L'Abruzzo si sta avviando verso la zona rossa. Ad annunciarlo con un post su Facebook il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente.Durissime restrizioni in Abruzzo per frenare il contagio da Covid19: lockdown per l'intera regione e chiusura delle scuole.