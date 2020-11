Boris Johnson in autoisolamento, contatti con un positivo (Di lunedì 16 novembre 2020) Boris Johnson da questa sera è in autoisolamento: il premier britannico è stato avvisato di essere entrato in co0ntatto con un positivo A sette mesi dal ricovero in ospedale, con una puntata anche in terapia intensiva, Boris Johnson torna a respirare aria di Coronavirus. Da questa sera infatti il Premier britannico è in autoisolamento a … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 16 novembre 2020)da questa sera è in: il premier britannico è stato avvisato di essere entrato in co0ntatto con unA sette mesi dal ricovero in ospedale, con una puntata anche in terapia intensiva,torna a respirare aria di Coronavirus. Da questa sera infatti il Premier britannico è ina … L'articolo proviene da Inews.it.

