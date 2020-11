Parrucchiere sanzionato all’Esquilino | 12 persone in 30 metri quadrati

Leggi su romanotizie24

(Di mercoledì 4 novembre 2020) Mentre il governo in meno di 10 giorni ha predisposto due Dpcm con misure restrittive e pure un coprifuoco dopo le 22, ci sono ancorache forse non hanno capito la gravità della situazione. Nonostante i contagi in aumento costante, a Roma, in zona Esquilino, unè stato chiuso per una serie di violazioni sulle regole anti Covid. Assembramento non consentito In un salone da parrucchieri di Roma, in zona Esquilino, la Polizia Locale ha trovato 12stipate in 30. Una cosa non lecita ai tempi del coronavirus e per questo motivo ieri gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale hanno chiuso unin zona Esquilino. Sospensione dell’attività per 10 giorni e 1.000 euro di ammenda per il titolare. Molte regole violate dal ...