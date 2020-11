Un treno investe un autobus a Vittoria (Di martedì 3 novembre 2020) treno travolge pullman al passaggio a livello a Vittoria. Secondo le prime informazioni il pullman stava attraversando il passaggio a livello quando si sono chiuse le sbarre. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9 al passaggio a livello che si trova all’ingresso della città, vicino alla rotatoria Fontana della Pace. Il treno in prossimità del passaggio a livello non è riuscito a fermarsi in tempo ed ha travolto il pullman. Fortunatamente l’autista del pullman è riuscito a far scendere in tempo dal mezzo tutti i passeggeri. Il macchinista del treno è rimasto lievemente ferito.Sul posto il 118, le forze dell’ordine, polizia e carabinieri. L’autista del pullman è sotto shock.Da chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 novembre 2020)travolge pullman al passaggio a livello a. Secondo le prime informazioni il pullman stava attraversando il passaggio a livello quando si sono chiuse le sbarre. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 9 al passaggio a livello che si trova all’ingresso della città, vicino alla rotatoria Fontana della Pace. Ilin prossimità del passaggio a livello non è riuscito a fermarsi in tempo ed ha travolto il pullman. Fortunatamente l’autista del pullman è riuscito a far scendere in tempo dal mezzo tutti i passeggeri. Il macchinista delè rimasto lievemente ferito.Sul posto il 118, le forze dell’ordine, polizia e carabinieri. L’autista del pullman è sotto shock.Da chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo ...

