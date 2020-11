“Signorini sei una capra”, Oppini rimane al GF Vip e Salvo Veneziano sbotta (Di martedì 3 novembre 2020) Francesco Oppini, ribaltando tutti i pronostici, non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Dopo aver visto il filmato con le sue bruttissime frasi su Dayane Mello e Flavia Vento, il figlio di Alba Parietti ha fatto mea culpa, accusando il colpo. GF Vip, Oppini non viene squalificato e Salvo Veneziano sbotta: “Signorini sei una... L'articolo “Signorini sei una capra”, Oppini rimane al GF Vip e Salvo Veneziano sbotta proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 3 novembre 2020) Francesco, ribaltando tutti i pronostici, non è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Dopo aver visto il filmato con le sue bruttissime frasi su Dayane Mello e Flavia Vento, il figlio di Alba Parietti ha fatto mea culpa, accusando il colpo. GF Vip,non viene squalificato e: “Signorini sei una... L'articolo “Signorini sei una capra”,al GF Vip eproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

monixsali : RT @zialo96: Signorini: 'Fausto lo sappiamo tutti che tu non hai un briciolo di razzismo in corpo...anzi! Tu non sei razzista, ma le parole… - ciseiocifai : RT @zialo96: Signorini: 'Fausto lo sappiamo tutti che tu non hai un briciolo di razzismo in corpo...anzi! Tu non sei razzista, ma le parole… - zialo96 : Signorini: 'Fausto lo sappiamo tutti che tu non hai un briciolo di razzismo in corpo...anzi! Tu non sei razzista, m… - skaairipa : RT @festa_chiara: Ieri sera Signorini: 'Oppini dai lo sappiamo che hai un bellissimo rapporto con la tua ragazza' 'Poverina Elisabetta è… - naomi_pietrucci : Signorini ha sprecato almeno 15 minuti per parlare di Morra e Rosalinda ma non per il rapporto che si sta ricreando… -