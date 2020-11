Pandemia | il 55% soffre di solitudine | disagio sempre più forte tra i giovani

(Di martedì 3 novembre 2020) Nella fascia di età tra 18 e 34 anni si riscontra la quota più alta (il 32%) di chi dichiara di patire «spesso» per un senso di isolamento. Un livello che scende al 21% tra chi ha più di 55 anni. Rabbia verso la politica, poca fiducia in miglioramenti a breve

Il Sole 24 ORE

Nella fascia di età tra 18 e 34 anni si riscontra la quota più alta (il 32%) di chi dichiara di patire «spesso» per un senso di isolamento.Il consigliere regionale del PD rimarca la necessità di nuovi medici di famiglia sul territorio. "Nell'ATS della Brianza ne mancano 55 all'appello. Sono solo 718, per ognuno 1400 pazienti in media" ...