Napoli, "In ospedale non ci sono posti": medico dirottava pazienti nella sua clinica privata

Napoli. Stamattina gli agenti del Commissariato di PS Arenella e i Carabinieri del NAS di Napoli hanno dato esecuzione all'ordinanza adottata in data 30 ottobre 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto nei confronti del dottor Raffaele Tortoriello, indagato per diverse ipotesi di reato di concussione, … L'articolo Napoli, "In ospedale non ci sono posti": medico dirottava pazienti nella sua clinica privata Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

