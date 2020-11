Meghan Markle fa la storia | è la prima tra i Windsor a votare

(Di martedì 3 novembre 2020) Chi èsfoglia la gallery Per mesiha discusso via Zoom l’importanza di recarsi alle urne in occasione delle elezioni americane e oggi è arrivato il momento di farlo lei stessa, diventando latra i, e nelladella casa reale britannica, ad avere diritto di esprimere le proprie preferenze politiche. Leggi anche ›...

Per mesi Meghan Markle ha discusso via Zoom l’importanza di recarsi alle urne in occasione delle elezioni americane e oggi è arrivato il momento di farlo lei stessa, diventando la prima tra i Windsor, ...Chi invitare alle nozze del figlio, Kate Middleton o Meghan Markle? Le due non si sopportano e Victoria Beckham non sa proprio come fare. Ma ...