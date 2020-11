Boscoreale, sorpresi a tavola mentre festeggiavano un battesimo (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – Stavano festeggiando un battesimo davanti a una tavola imbandita di ogni genere di leccornia in un ristorante di Boscoreale, in provincia di Napoli, in barba alle normative anti Covid. Così i carabinieri della Stazione di Boscoreale, durante i controlli in orario serale finalizzati a verificare, tra l’altro, il rispetto della vigente normativa anti-contagio, hanno sorpreso 25 persone, di cui una parte proveniente da un’altra provincia, mentre mangiavano dentro un ristorante della cittadina dopo la celebrazione di un battesimo. I militari riscontravano il mancato rispetto delle distanze interpersonali, la composizione dei tavoli con più di sei commensali non conviventi, la mancata registrazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Stavano festeggiando undavanti a unaimbandita di ogni genere di leccornia in un ristorante di, in provincia di Napoli, in barba alle normative anti Covid. Così i carabinieri della Stazione di, durante i controlli in orario serale finalizzati a verificare, tra l’altro, il rispetto della vigente normativa anti-contagio, hanno sorpreso 25 persone, di cui una parte proveniente da un’altra provincia,mangiavano dentro un ristorante della cittadina dopo la celebrazione di un. I militari riscontravano il mancato rispetto delle distanze interpersonali, la composizione dei tavoli con più di sei commensali non conviventi, la mancata registrazione ...

