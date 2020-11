Borsa | Shanghai apre a +0 | 46%

(Di martedì 3 novembre 2020) (ANSA) - PECHINO, 03 NOV - Le Borse cinesi aprono gli scambi con buoni guadagni sostenuti dal rally di Wall Street e dall' attesa per le presidenziali Usa: l'indice Composite disale dello 0,...

Agenzia ANSA

Le Borse cinesi aprono gli scambi con buoni guadagni sostenuti dal rally di Wall Street e dall' attesa per le presidenziali Usa: l'indice Composite di Shanghai sale dello 0,46%, a 3.239,81 punti, ment ...Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,46%, a quota 3.239,81 in apertura.