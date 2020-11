Xbox Series X si svela in un video teardown che ci porta all'interno della versione finale della console (Di lunedì 2 novembre 2020) In passato, abbiamo avuto occasione di dare uno sguardo alle componenti interne di Xbox Series X e abbiamo appreso numerose informazioni sulla console di Microsoft.Tuttavia, un nuovo video ci offre ora la possibilità di vedere nel dettaglio l'interno della versione definitiva di Series X, con l'organizzazione e il posizionamento dei vari elementi.In filmato, infatti, ci permette di dare uno sguardo alle parti di raccordo tra le componenti dell'hardware e ai cavi presenti sotto la scocca di Series X.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 novembre 2020) In passato, abbiamo avuto occasione di dare uno sguardo alle componenti interne diX e abbiamo appreso numerose informazioni sulladi Microsoft.Tuttavia, un nuovoci offre ora la possibilità di vedere nel dettaglio l'definitiva diX, con l'organizzazione e il posizionamento dei vari elementi.In filmato, infatti, ci permette di dare uno sguardo alle parti di raccordo tra le componenti dell'hardware e ai cavi presenti sotto la scocca diX.Leggi altro...

SomosXbox : Snoop Dogg muestra su nevera con forma de #XboxSeriesX - Asgard_Hydra : Xbox Series X: l'interno della console in versione definitiva in video - Asgard_Hydra : Final Fantasy 7 Remake su PS5, PC e Xbox Series X con la Definitive Edition? - LucyferIsHere : RT @XboxItalia: Congratulazioni ad AMD per il lancio della nuova serie di GPU Radeon RX 6000. Dopo 15 anni, siamo felici di proseguire il n… - GamingTalker : Halo The Master Chief Collection, il team di sviluppo parla nel dettaglio dei miglioramenti di Xbox Series X/S… -