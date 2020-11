"Un picchiatore di mogli" E Johnny Depp perde la causa - (Di lunedì 2 novembre 2020) Carlo Lanna Il giudice dell'Alta Corte di Londra capovolge le sorti nel processo di Johnny Depp contro i tabloid inglesi, affermando che le accuse della Heard sono "sostanzialmente" vere C’è un risvolto inaspettato nel processo in cui sono coinvolti Johnny Depp e Amber Heard. Protagonisti indiscussi di una separazione non del tutto pacifica, i loro problemi di coppia non hanno popolato solo le prima pagine dei settimanali di gossip ma si sono spostati anche nelle aule di tribunali. E oggi, due novembre, a Londra, è arrivato il primo verdetto per il processo che è stato intentato da Johnny Depp ai danni del The Sun e del giornalista Dan Wooton. L’attore ha fatto scattare la denuncia per un motivo ben preciso: la stampa inglese avrebbe ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Carlo Lanna Il giudice dell'Alta Corte di Londra capovolge le sorti nel processo dicontro i tabloid inglesi, affermando che le accuse della Heard sono "sostanzialmente" vere C’è un risvolto inaspettato nel processo in cui sono coinvoltie Amber Heard. Protagonisti indiscussi di una separazione non del tutto pacifica, i loro problemi di coppia non hanno popolato solo le prima pagine dei settimanali di gossip ma si sono spostati anche nelle aule di tribunali. E oggi, due novembre, a Londra, è arrivato il primo verdetto per il processo che è stato intentato daai danni del The Sun e del giornalista Dan Wooton. L’attore ha fatto scattare la denuncia per un motivo ben preciso: la stampa inglese avrebbe ...

