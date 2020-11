Smog, in arrivo 5 nasi elettronici (Di lunedì 2 novembre 2020) Cinque centraline tracceranno la qualità dell'aria nei quartieri. San Donato apre una nuova tappa nella battaglia contro l'inquinamento. Dopo il potenziamento delle ciclabili e la sosta a pagamento, ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 2 novembre 2020) Cinque centraline tracceranno la qualità dell'aria nei quartieri. San Donato apre una nuova tappa nella battaglia contro l'inquinamento. Dopo il potenziamento delle ciclabili e la sosta a pagamento, ...

Cinque centraline tracceranno la qualità dell’aria nei quartieri. San Donato apre una nuova tappa nella battaglia contro l’inquinamento. Dopo il potenziamento delle ciclabili e la sosta a pagamento, l ...

Scatta l’ordinanza anti-smog a Viareggio da oggi fino a marzo

VIAREGGIO. Le temperature rigide ci costringono ad accendere il termosifone e i viaggi in macchina sono più frequenti. Il Comune di Viareggio si prepara all’arrivo dell’inverno e delle conseguenze che ...

VIAREGGIO. Le temperature rigide ci costringono ad accendere il termosifone e i viaggi in macchina sono più frequenti. Il Comune di Viareggio si prepara all'arrivo dell'inverno e delle conseguenze che ...