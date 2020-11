Serie A, stop a Piccinini e Maresca dopo Inter-Parma: torneranno in campo a fine anno (Di lunedì 2 novembre 2020) Marco Piccinini e Fabio Maresca non torneranno ad arbitrare in Serie A almeno fino alla fine dell’anno dopo il disastro di Inter-Parma Come normale che fosse i vertici arbitrali dell’AIA hanno bocciato pesantemente l’operato della squadra di arbitri di Inter-Parma. Come riporta La Gazzetta dello Sport si profila un altro stop dopo quello a Giacomelli in seguito all’arbitraggio di Milan-Roma. Probabile stop per il direttore di gara Marco Piccinini e per Fabio Maresca, in sala Var. Complice la pausa per le Nazionali – riferisce ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Marcoe Fabiononad arbitrare inA almeno fino alladell’il disastro diCome normale che fosse i vertici arbitrali dell’AIA hbocciato pesantemente l’operato della squadra di arbitri di. Come riporta La Gazzetta dello Sport si profila un altroquello a Giacomelli in seguito all’arbitraggio di Milan-Roma. Probabileper il direttore di gara Marcoe per Fabio, in sala Var. Complice la pausa per le Nazionali – riferisce ...

