Scontro Governo-Regioni, Mattarella a Bonaccini e Toti: “Serve dialogo costruttivo tra le istituzioni” (Di lunedì 2 novembre 2020) Scontro Governo-Regioni sul nuovo dpcm. Mattarella a Bonaccini e Toti: “Serve dialogo costruttivo tra le istituzioni”. ROMA – E’ Scontro tra Governo e Regioni sul nuovo dpcm. Misure omogenee e non differenziate: è questo l’invito dei singoli presidenti al premier Conte in vista del prossimo provvedimento restrittivo. Una richiesta non accettata dall’esecutivo, pronto a procedere per la sua strada e creare le tre aree di intervento per frenare la crescita dei contagi. Verso il nuovo dpcm, la posizione dei governatori Un dpcm non condiviso dai governatori. Sembra essere questo l’esito dei continui confronti tra i ministri Speranza e Boccia e i ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020)sul nuovo dpcm.: “Servetra le istituzioni”. ROMA – E’trasul nuovo dpcm. Misure omogenee e non differenziate: è questo l’invito dei singoli presidenti al premier Conte in vista del prossimo provvedimento restrittivo. Una richiesta non accettata dall’esecutivo, pronto a procedere per la sua strada e creare le tre aree di intervento per frenare la crescita dei contagi. Verso il nuovo dpcm, la posizione dei governatori Un dpcm non condiviso dai governatori. Sembra essere questo l’esito dei continui confronti tra i ministri Speranza e Boccia e i ...

lauraboldrini : L'impegno contro #omotransfobia e #misoginia non intacca quello per la crisi economico-sanitaria. Il Governo ha… - La7tv : #piazzapulita Alessandro De Angelis: 'Sono sicuro che se al Governo ci fosse ancora Salvini saresti stato molto men… - Robbetta : RT @Ferula18: Potevano uscirne aiutandoci e avendo rispetto per i sacrifici di tutti. Invece si aizza lo scontro generazionale,si pensa all… - grzacc : RT @Ferula18: Potevano uscirne aiutandoci e avendo rispetto per i sacrifici di tutti. Invece si aizza lo scontro generazionale,si pensa all… - castell32082033 : RT @Ferula18: Potevano uscirne aiutandoci e avendo rispetto per i sacrifici di tutti. Invece si aizza lo scontro generazionale,si pensa all… -