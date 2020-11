Roma, tenta di violentare una donna sul treno: secondo episodio in due giorni (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 31 ottobre gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense sono intervenuti per un episodio di violenza sessuale. Ad allertare i poliziotti è stata una operatrice delle pulizie che ha raccolto la richiesta di aiuto di una viaggiatrice che è stata palpeggiata da un senegalese senza fissa dimora. Gli Agenti hanno raggiunto la ragazza e, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a rintracciare lo straniero tramite l’ausilio del sistema di videosorveglianza. Tratto in arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Appena un giorno prima, lo ricordiamo, un episodio simile si era verificato sulla linea Roma Napoli. Anche in quel caso era stato un cittadino straniero ad essere arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Il 31 ottobre gli agenti della Polizia Ferroviaria diOstiense sono intervenuti per undi violenza sessuale. Ad allertare i poliziotti è stata una operatrice delle pulizie che ha raccolto la richiesta di aiuto di una viaggiatrice che è stata palpeggiata da un senegalese senza fissa dimora. Gli Agenti hanno raggiunto la ragazza e, grazie alle descrizioni fornite, sono riusciti a rintracciare lo straniero tramite l’ausilio del sistema di videosorveglianza. Tratto in arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Appena un giorno prima, lo ricordiamo, unsimile si era verificato sulla lineaNapoli. Anche in quel caso era stato un cittadino straniero ad essere arrestato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di ...

