Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione "italiana" con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l'impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell'estate 2018, è alla sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e l'ha cominciata come aveva terminato il 2° anno, ovvero segnando con grande continuità: 5 gol ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Quanti gol nell'ultimo quarto d'ora, un dettaglio da migliorare Città della Spezia Pistocchi: "Napoli, quanti errori in zona goal! Stro ascoltando degli strani discorsi su Milik"

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha parlato a Radio Goal, programma in onda sulle frequenze incentrando la sua riflessione su Napoli-Sassuolo.

Fiorentina, quanti errori in difesa

Un'altra sconfitta, la terza in sei turni di campionato, con un bilancio di appena due vittorie (contro Torino e Udinese), un pareggio con lo Spezia e un totale di 7 punti in classifica. Un ko per 2-0 ...

