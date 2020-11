Quando si terranno i funerali di Gigi Proietti: data e luogo delle esequie (Di lunedì 2 novembre 2020) Per Gigi Proietti, morto oggi – 2 novembre 2020 -, ci saranno funerali pubblici e lutto cittadino. “Gigi sarà ricordato come merita”, hanno detto all’Adnkronos fonti vicine alla famiglia. I funerali del mattatore si terranno nei tempi e nei modi compatibili con le attuali restrizioni anti Covid: esequie pubbliche ma con ingressi contingentati. Modalità che sono ancora in via di definizione sia da parte della famiglia sia delle autorità. Ma Quando saranno svolti i funerali di Gigi Proietti? E dove? Al momento la data non è stata ufficializzata, ma molto probabilmente sarà quella di mercoledì 4 novembre ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Per, morto oggi – 2 novembre 2020 -, ci sarannopubblici e lutto cittadino. “sarà ricordato come merita”, hanno detto all’Adnkronos fonti vicine alla famiglia. Idel mattatore sinei tempi e nei modi compatibili con le attuali restrizioni anti Covid:pubbliche ma con ingressi contingentati. Modalità che sono ancora in via di definizione sia da parte della famiglia siaautorità. Masaranno svolti idi? E dove? Al momento lanon è stata ufficializzata, ma molto probabilmente sarà quella di mercoledì 4 novembre ...

