Patrizia De Blanck e Brosio urlano l'Ave Maria di notte, Stefania sbotta: "Cantano Maracaibo?" (Di lunedì 2 novembre 2020) Di solito è Maria Teresa Ruta che "disturba" il sonno dei suoi coinquilini tra urla e risate, ma ieri è stato un membro della camera arancione a tenere svegli i concorrenti di quella blu. Paolo Brosio nella sua prima serata al GF Vip si è unito al gruppo di preghiera composto dalla badessa Gregoraci, Rosalinda la principessa delle favole gay ed Enorg Enock. Il giornalista ieri notte ha trovato una nuova compagna di preghiere, Patrizia De Blanck (che pare sia stata perseguitata dai demoni) e con lei si è messo ad urlare l'Ave Maria, come se fosse una sorta di coro da stadio. Stefania Orlando è sbottata: "Ma cosa stanno facendo? cantano? Ste cose così no è. Spettacolarizzare ...

