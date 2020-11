Morto Gigi Proietti | il grande attore romano si è spento a 80 anni

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Si è spento a Roma Gigi Proietti: il grande attore è morto il 2 novembre, giorno del suo compleanno. Aveva appena compiuto 80 anni. La causa della morte è legata a gravi problemi cardiaci.