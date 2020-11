Metrotranvia tra Cologno e Vimercate | la Regione mette 900mila euro

Ultime Notizie dalla rete : Metrotranvia tra

MBnews

Lo stanziamento consentirà di realizzare lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la tratta che collega Cologno a Vimercate ...La metropolitana per Vimercate è finita su un binario morto ed è quello che ha il Pirellone come capolinea. E’ il consigliere regionale 5 Stelle Marco Fumagalli a denunciare come la maggioranza di cen ...