Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: forfait di Salisbury, a contatto con un positivo al Covid-19 (Di lunedì 2 novembre 2020) Joe Salisbury è stato a contatto con un positivo al Coronavirus e non potrà partecipare al Masters 1000 di Parigi-Bercy 2020. Ad annunciarlo è l’Atp, mediante un comunicato ufficiale che contiene la spiegazione dettagliata relativa all’episodio: la coppia Ram/Salisbury non potrà partecipare al torneo di doppio e sarà sostituita con una formata da altri due atleti. Di seguito il contenuto della nota rilasciata dall’Atp in merito. Rolex Paris Masters – ATP Statement pic.twitter.com/4hcyI51gVT — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 2, 2020 Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Joeè stato acon unal Coronavirus e non potrà partecipare aldi. Ad annunciarlo è l’Atp, mediante un comunicato ufficiale che contiene la spiegazione dettagliata relativa all’episodio: la coppia Ram/non potrà partecipare al torneo di doppio e sarà sostituita con una formata da altri due atleti. Di seguito il contenuto della nota rilasciata dall’Atp in merito. Rolex Paris– ATP Statement pic.twitter.com/4hcyI51gVT — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 2,

fenomenogabry : RT @SuperTennisTv: Prende il via l'ultimo Masters 1000 della stagione! Sette top 10 in gara, assente il campione in carica Djokovic, cinqu… - federtennis : Tre italiani???? in campo nel 1° giorno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: ?? #Caruso ?? Moutet ?? #Cecchinato ?? Gombos… - hyonibee : RT @SuperTennisTv: Prende il via l'ultimo Masters 1000 della stagione! Sette top 10 in gara, assente il campione in carica Djokovic, cinqu… - SuperTennisTv : Prende il via l'ultimo Masters 1000 della stagione! Sette top 10 in gara, assente il campione in carica Djokovic,… - aquila7630 : Dove vedere #Masters1000 #ParigiBercy in tv e streaming: orari e programmazione. #Atp #2novembre -