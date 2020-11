Mara Venier ricorda Gigi Proietti: “Per Renzo Arbore è un dolore immenso” (Di lunedì 2 novembre 2020) La morte del grande Gigi Proietti oggi ha sconvolto tutti e per Mara Venier e Antonella Clerici non è semplice parlarne ad inizio puntata dallo studio di E’ sempre mezzogiorno. La Venier è in collegamento con la Clerici, l’idea era quella di parlare solo di cucina ma è impossibile non raccontare di Gigi Proietti, ognuno ha un ricordo legato a lui ma per Mara è tutto più complicato, lui era uno degli amici più cari di Renzo Arbore, suo compagno per 12 anni. Arbore a Storie Italiane ha confidato con la voce rotta dalle lacrime che è sconvolto, sotto shock per la morte di Proietti. Mara conferma tutto, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020) La morte del grandeoggi ha sconvolto tutti e pere Antonella Clerici non è semplice parlarne ad inizio puntata dallo studio di E’ sempre mezzogiorno. Laè in collegamento con la Clerici, l’idea era quella di parlare solo di cucina ma è impossibile non raccontare di, ognuno ha un ricordo legato a lui ma perè tutto più complicato, lui era uno degli amici più cari di, suo compagno per 12 anni.a Storie Italiane ha confidato con la voce rotta dalle lacrime che è sconvolto, sotto shock per la morte diconferma tutto, ...

