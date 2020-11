La home page de Il Sole 24 Ore con l’ipotesi di «far slittare le tredicesime» dei dipendenti pubblici è falsa

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il 2 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una presuntadatata 31 ottobre 2020 del sito de Il24 Ore in cui si legge: «Nuovi provvedimenti allo studio del Governo per fronteggiare la crisi economica. I tecnici del Mef starebbero studiando la fattibilità di faril pagamento delledeial mese di aprile 2021. Con questa operazione si renderebbero subito disponibili oltre 5 miliardi di Euro da impiegare a sostegno delle famiglie duramente colpite dalla crisi economica». Questa è una notizia. Post pubblicato su Facebook il 2 novembre 2020 – NotiziaIl24 Ore ha chiarito che la ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa, questa è l'home page di oggi di - Motorsport_IT : #MotoGP | L'allarmante crescita di casi di Covid-19 in Portogallo ha portato gli organizzatori dell'evento alla dec… - pazzoperrep : Osservatorio Home Page che resteranno. #gigiproietti - megliolifranco : - grazianorossi : #GigiProietti. (dalla home page di @repubblica) -

Ultime Notizie dalla rete : home page

Cellulari.it

Il danese del team Haas F1 ha spiegato a fine gara di essere stato costretto al ritiro a causa di un fortissimo mal di testa creato e amplificato da un guasto al cambio: 'Era come prendere calci in te ...Novità in arrivo per il TV Plus di Samsung. Il servizio si aggiorna con quattro nuovi canali e una nuova home page ...