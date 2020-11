“Io e Gabriel Garko…”. Gabriele Rossi vuota il sacco, dopo anni di chiacchiere fuori tutta la verità (Di lunedì 2 novembre 2020) Ex ballerino, modello e attore, Gabriele Rossi è stato ospite del ‘Live – Non è la D’Urso’ per raccontare il rapporto speciale con Gabriel Garko, protagonista del coming out al Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti quando lui aveva 19 anni e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto”. In quel periodo l’attore era fidanzato ufficialmente con Eva Grimaldi, ma aveva un altro compagno e Rossi è stato il suo amante. “Gabriel mi faceva un po’ paura all’epoca – ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso – avevo capito che non era una cosa facile stare con lui. dopo quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) Ex ballerino, modello e attore,è stato ospite del ‘Live – Non è la D’Urso’ per raccontare il rapporto speciale conGarko, protagonista del coming out al Grande Fratello Vip. I due si sono conosciuti quando lui aveva 19e hanno avuto una relazione per 4 o 5 mesi sul set dello sceneggiato “L’Amore e il Rispetto”. In quel periodo l’attore era fidanzato ufficialmente con Eva Grimaldi, ma aveva un altro compagno eè stato il suo amante. “mi faceva un po’ paura all’epoca – ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso – avevo capito che non era una cosa facile stare con lui.quel periodo di frequentazione come amanti ci siamo ...

