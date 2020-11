GF Vip, Francesco Oppini a rischio squalifica: la produzione ha deciso (Di martedì 3 novembre 2020) rischio eliminazione per Francesco Oppini al Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è stato accusato di sessismo per alcune infelici frasi espresse contro Dayane Mello e Flavia Vento. Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, comunica al diretto interessato la decisione presa dalla produzione. Francesco Oppini, frasi sessiste contro Dayane e Flavia Francesco Oppini è nella bufera al Grande Fratello Vip per alcune frasi sessiste e di cattivo gusto rivolte a Dayane Mello. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, il figlio di Alba Parietti ha intavolato un discorso legato alla modella, con la quale ultimamente i rapporti non sono positivi. Parlando di un’ipotetico incontro con la Mello fuori dalla Casa, il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 novembre 2020)eliminazione peral Grande Fratello Vip. Il figlio di Alba Parietti è stato accusato di sessismo per alcune infelici frasi espresse contro Dayane Mello e Flavia Vento. Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, comunica al diretto interessato la decisione presa dalla, frasi sessiste contro Dayane e Flaviaè nella bufera al Grande Fratello Vip per alcune frasi sessiste e di cattivo gusto rivolte a Dayane Mello. Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, il figlio di Alba Parietti ha intavolato un discorso legato alla modella, con la quale ultimamente i rapporti non sono positivi. Parlando di un’ipotetico incontro con la Mello fuori dalla Casa, il ...

Corriere : Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» - trash_italiano : #GFVIP, un’altra frase choc di Francesco Oppini: 'Flavia Vento è una che rischi di ammazzare di botte' - trash_italiano : #GFVIP, spunta un video choc di Francesco Oppini su Dayane Mello: 'a Verona la violentano' - martaxxofficial : “Tra poco un comunicato del GF nei confronti di un Vip” Non per Francesco perché se hanno detto che non lo hanno squalificato. #GFVip - cipstersasi : RT @Corriere: Gf Vip, bufera su Francesco Oppini per una frase su Dayane Mello: «A Verona la violentano» -