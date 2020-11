“COVID19 la più grande farsa! […] Hanno preso comparse giovanissime” – Il ritorno di una vecchia bufala (Di lunedì 2 novembre 2020) La bufala delle “comparse giovanissime“, l’ossessiva ricerca della “false flag” per dimostrare le proprie ragioni continua a mietere vittime. Doverosa premessa: avrete tutti visto in questi giorni questo video di cui vi mostriamo una sola screen. “COVID19 la più grande farsa! … Hanno preso comparse giovanissime” – Il ritorno di una vecchia bufalaUna musichetta trascinante in stile video propagandistico, una ragazza che parla in lingua tedesca e dice cose delle quali nessuno fornisce traduzione, ma tutti provano a indovinare nei commenti. E la risposta che si danno, è quella che Hanno dentro di loro. Quella sbagliata. Nel magico mondo ... Leggi su bufale (Di lunedì 2 novembre 2020) Ladelle “giovanissime“, l’ossessiva ricerca della “false flag” per dimostrare le proprie ragioni continua a mietere vittime. Doverosa premessa: avrete tutti visto in questi giorni questo video di cui vi mostriamo una sola screen. “COVID19 la piùgiovanissime” – Ildi unaUna musichetta trascinante in stile video propagandistico, una ragazza che parla in lingua tedesca e dice cose delle quali nessuno fornisce traduzione, ma tutti provano a indovinare nei commenti. E la risposta che si danno, è quella chedentro di loro. Quella sbagliata. Nel magico mondo ...

