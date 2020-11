Covid-19, lockdown in Alto Adige in seguito ai troppi contagi (Di lunedì 2 novembre 2020) Covid-19, lockdown per tre settimane annunciato in Alto Adige: registrato un numero eccessivo di persone infette nella regione. Il Covid-19 sta continuando a diffondersi in tutto il Paese ad una velocità spiazzante. Parliamo infatti di una malattia che si muove sempre più rapidamente e che, come un raffreddore comune, è parecchio infida. Per questo motivo … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)-19,per tre settimane annunciato in: registrato un numero eccessivo di persone infette nella regione. Il-19 sta continuando a diffondersi in tutto il Paese ad una velocità spiazzante. Parliamo infatti di una malattia che si muove sempre più rapidamente e che, come un raffreddore comune, è parecchio infida. Per questo motivo … L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown Covid: Johnson, lockdown duro ma senza alternative - Ultima Ora Agenzia ANSA COVID L’AQUILA: DA DOMANI APRE DRIVE-IN TAMPONI AL TECNOPOLO

L’AQUILA – Da domani, 3 novembre, tutti i cittadini – sia privati che dipendenti di aziende convenzionate – avranno la possibilità di effettuare i tamponi molecolari tramite un drive-in esterno autori ...

Lockdown in Italia, i tre scenari (più uno) per la chiusura delle regioni

In arrivo un sistema con semaforo verde, arancione e rosso in relazione alla diffusione del Coronavirus: sarà decisivo il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità ...

