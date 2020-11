Coronavirus: Mattarella sente Bonaccini e Toti (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 novembre 2020) L'articolo CalcioWeb.

Quirinale : #Mattarella: sono venuto qui per rivolgere un pensiero a tutti i defunti e tra di loro alle vittime del… - RaiNews : #Coronavirus, il portavoce del Presidente #Mattarella positivo: 'Nessun contatto con il Presidente da giovedì' - Agenzia_Ansa : #Mattarella: ' La crisi è molto dura, servono politiche condivise. Affrontare pandemia e ridurre disuguaglianze ina… - andtundo : #Mattarella a colloquio con Bonaccini e #Toti per richiamare le #Regioni: “Vostro ruolo è decisivo per combattere l… - Open_gol : #Coronavirus, le tappe verso il nuovo #Dpcm #Mattarella chiama Toti e Bonaccini: l’ultima trattativa su zone ross… -