Conte | riduzione 50% limite mezzi pubblici

(Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Il governo prevede a livello nazionale "laal 50 % deldi capienza deilocali". Lo annuncia il premier Giuseppealla Camera. "Per l'intero ...

TgLa7 : #Conte: pensiamo disporre chiusura nei festitivi e prefestivi dei centri commerciali. Chiusura corner dei videogioc… - Agenzia_Ansa : #Covid Conte: 'Faremo tutti gli sforzi finanziari a sostegno del lavoro. Scuole di secondo grado in Dad. Riduzione… - rtl1025 : Il governo prevede a livello nazionale 'la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali'. Lo… - Veeero1998 : RT @TgLa7: #Conte: pensiamo disporre chiusura nei festitivi e prefestivi dei centri commerciali. Chiusura corner dei videogiochi e scommess… - Paola18439710 : RT @rtl1025: Il governo prevede a livello nazionale 'la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali'. Lo annuncia il… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte riduzione

Paese diviso in tre aree, restrizioni in base ai rischi. Chiusi in tutta Italia musei, mostre, corner scommesse. Stop a centri commerciali nei week-end ...Il governo prevede a livello nazionale "la riduzione al 50 % del limite di capienza dei mezzi pubblici locali". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte alla Camera. (ANSA) ...