Come controllare gli acquisti app su Android, Apple e Windows (Di lunedì 2 novembre 2020) Uno dei problemi principali degli smartphone e dei tablet è la facilità di poter comprare applicazioni e altri contenuti. Se si utilizza il cellulare con la carta di credito registrata sull'app store di riferimento (Google Play Store o Apple App Store) e non si mette una protezione, è molto facile fare acquisti non voluti mentre giochiamo, mentre si utilizza un'applicazione qualsiasi o se lasciamo il telefono in mano ai bambini per giocare. Chi non vuole correre rischi inutili è importante che prenda tutte le precauzioni per evitare acquisti indesiderati e inutili spese con le app. Con Windows 10 questo pericolo è presente anche sui PC, visto che dal Microsoft Store è possibile comprare sia i programmi sia musica e film. In questa guida vi mostreremo quindi Come ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 2 novembre 2020) Uno dei problemi principali degli smartphone e dei tablet è la facilità di poter comprare applicazioni e altri contenuti. Se si utilizza il cellulare con la carta di credito registrata sull'app store di riferimento (Google Play Store oApp Store) e non si mette una protezione, è molto facile farenon voluti mentre giochiamo, mentre si utilizza un'applicazione qualsiasi o se lasciamo il telefono in mano ai bambini per giocare. Chi non vuole correre rischi inutili è importante che prenda tutte le precauzioni per evitareindesiderati e inutili spese con le app. Con10 questo pericolo è presente anche sui PC, visto che dal Microsoft Store è possibile comprare sia i programmi sia musica e film. In questa guida vi mostreremo quindi...

bianca_log : Irma, Taranee e Hay Lynn in quest’ordine, poi Will e Cornelia ultima. In Irma mi rivedevo tantissimo e volevo contr… - kniga_kagala : Ma se vi dicessero che per controllare se avete le emorroidi devono infilarvi un dito in culo, come reagireste? Ah,… - come_faresoldi : Il segreto del successo è quello di non possedere nulla, ma controllare tutto - KellerEditore : La luce del primo mattino è chiara e il freddo lo colpisce come uno schiaffo. Per prima cosa Hammoudi guarda in alt… - LuTerronPower : RT @albertosorge: Gente che fino all’altro ieri faceva il test dell’anima gemella su Facebook adesso ci spiega come rilanciare l’economia n… -

Ultime Notizie dalla rete : Come controllare Come controllare un’eccessiva gelosia che sta rovinando una storia d’amore Proiezioni di Borsa Unicredit: a controllata Usa Rovagnati 12 mln dlr, serviranno per nuovo stabilimento

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - UniCredit ha concesso un finanziamento di 12 milioni di dollari, pari a 10 milioni e 194 mila euro, a favore di ...

Come il traffico di droga si e' adattato alla pandemia

Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - UniCredit ha concesso un finanziamento di 12 milioni di dollari, pari a 10 milioni e 194 mila euro, a favore di ...Se l'impatto economico di Covid-19 e' stato immenso e l'influenza del virus ha toccato le vite di tutti, il narcotraffico non sembra esserne ...