Ciao Gigi | senza te Roma non è più la stessa

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 2 novembre 2020)tenon è più la– Leggevo su tutti i quotidiani del tuo ottantesimo compleanno e come succede spesso in questi casi, pensi e ripensi al tempo che passa. La mia mente viene trasportata indietro nel tempo, a quando ero bambino e guardavo i tuoi sketch, i tuoi film, le tue gag, i tuoi spettacoli che hanno fatto storia. Per questioni anagrafiche ho conosciuto solo ilProietti già consacrato, quello dalla metà degli anni ottanta in poi, ma non si poteva essere incuriositi da tanto talento cristallino, talento che si distingueva da tutto e tutti,riportare le lancette indietro, per studiare, analizzare e venerare i tuoi lavori e i tuoi successi. Stamane mi alzo, e cerco informazioni su di te e sulla tua ...