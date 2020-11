Che cosa è il temuto ' scenario 4'

Leggi su agi

(Di lunedì 2 novembre 2020) AGI - L'Italia proiettata verso lo4, il più grave, secondo il piano 'Prevenzione e risposta a COVID-19' redatto dall'Istituto Superiore di Sanità, che prevede diversi scenari e le relative misure da mettere in campo in base all'andamento dell'epidemia. A certificarlo lo stesso premier Giuseppe Conte, nel suo intervento alla Camera. Lo4 si verifica in casi di trasmissibilità non controllata con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. Uno dei parametri tenuti in considerazione; l'indice di contagio Rt regione per regione. Si entra in allarme rosso quando viene superato 1,5, e sono 13 le regioni che nell'ultimo report dell'Iss risultano oltre la soglia: due di queste superano addirittura quota 2, sono: Piemonte ...