Calcio, Ajax: 11 positivi nel gruppo squadra, squadra ridotta al minimo per la Champions League (Di lunedì 2 novembre 2020) In casa Ajax ci sono dei problemi. In vista della terza giornata della fase a gironi della Champions League la squadra di Amsterdam, inserita nel gruppo D insieme all’Atalanta (con cui ha pareggiato 2-2 a Bergamo, poco meno di una settimana fa), vedrà la sua rosa ridotta al minimo a causa di un alto numero di positività. Secondo quello che riporta infatti il De Telegraaf sarebbero ben 11 i giocatori del gruppo-squadra colpiti dal virus. Le identità di tutti non sono state rese note, anche perchè potrebbero essere coinvolti giocatori minorenni delle giovanili, ma guardando la lista dei convocati in vista della sfida contro i danesi del ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) In casaci sono dei problemi. In vista della terza giornata della fase a gironi dellaladi Amsterdam, inserita nelD insieme all’Atalanta (con cui ha pareggiato 2-2 a Bergamo, poco meno di una settimana fa), vedrà la sua rosaala causa di un alto numero dità. Secondo quello che riporta infatti il De Telegraaf sarebbero ben 11 i giocatori delcolpiti dal virus. Le identità di tutti non sono state rese note, anche perchè potrebbero essere coinvolti giocatori minorenni delle giovanili, ma guardando la lista dei convocati in vista della sfida contro i danesi del ...

