Cacciatore ucciso da colpo di fucile nel teatino

Chieti - Tragedia in un bosco di Gessopalena (Chieti) dove un cacciatore è morto colpito al petto da un proiettile calibro 12 sparato da un gruppo di altri colleghi che erano non molto distanti in battuta di caccia al cinghiale. La vittima, Antonino Di Gregorio, 72 anni, di Piane d' Archi (Chieti), era invece in caccia solitaria in località Coccioli, vicino a un suo podere. L'incidente mortale è avvenuto ieri intorno 13.30, a nulla sono valsi i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. L'elicottero giunto da Pescara è dovuto subito rientrare. La vittima è stata trovata esanime sul ciglio della strada dallo stesso gruppo di cacciatori, 7-8 in tutto. I loro fucili sono stati sequestrati. Al vaglio degli inquirenti c'è in particolare la posizione di un cacciatore di 48 anni, residente nella confinante ...

Trovato morto sul ciglio della strada: forse lo ha ucciso un cacciatore

Chieti, battuta di caccia al cinghiale: sparano e uccidono un altro cacciatore

A Gessopalena, in provincia di Chieti in Abruzzo, un 72enne cacciatore solitario è morto per una fucilata. Sequestrate le armi dei colleghi ...

A Gessopalena, in provincia di Chieti in Abruzzo, un 72enne cacciatore solitario è morto per una fucilata. Sequestrate le armi dei colleghi ...(LaPresse) Nella notte di Halloween un uomo vestito da samurai ha ucciso a colpi di spada due persone e ne ha ferite altre cinque a Quebec City, in Canada. L'aggressione mortale è avvenuta nella Piazz ...