Addio a Gigi Proietti | l' attore e regista avrebbe compiuto 80 anni proprio oggi

(Di lunedì 2 novembre 2020) E' morto. Il popolareera stato ricoverato per uno scompenso cardiaco nella terapia intensiva di una clinica romana dove si trovava già da qualche giorno per accertamenti per uno ...

Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all'alba, in conseguenza di gravi problemi cardiaci. Scompare nel giorno del suo 80mo compleanno a Roma.

AMELIA Gigi Proietti, un artista, un mattatore, un filosofo del nostro tempo che nonostante il successo planetario non ha mai dimenticato le sue origini umbre, porchianesi per la precisione.Si è spento a Roma in una clinica privata Gigi Proietti. L’attore, che proprio il 2 novembre avrebbe compiuto 80 anni, era stato ricoverato per gravi complicanze cardiache. Il mondo del teatro e del ...