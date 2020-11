Veronica Satti, figlia di Bobby Solo: 'Trovata in una pozza di sangue per autolesionismo' (Di domenica 1 novembre 2020) Il racconto choc a Domenica Live di Barbara d'Urso: la ragazza soffre di disturbo borderline di personalità. Ecco il video dell'intervista Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Il racconto choc a Domenica Live di Barbara d'Urso: la ragazza soffre di disturbo borderline di personalità. Ecco il video dell'intervista

Notiziedi_it : Veronica Satti, figlia di Bobby Solo “trovata in una pozza di sangue” - Notiziedi_it : Domenica Live: Barbara d’Urso in lacrime per la storia di Veronica Satti | Video Mediaset - itszanie : Ricordo quella volta in cui litigai con Veronica Satti su Instagram CHE RIDEREEEEEEE - blogtivvu : Veronica Satti choc: “Trovata in una pozza di sangue”, l’autolesionismo e il disturbo borderline - StraNotizie : Veronica Satti trovata in una pozza di sangue, Barbara d’Urso racconta la sua storia -