Udinese-Milan | Maldini | “Scudetto? Se si presenta l’occasione | bisogna provarci”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) “Scudetto? Serve ambizione, non è vietato sognare ma vogliamo restare coi piedi per terra. L’obiettivo è la qualificazione in Champions League ma se sil’occasione per puntare a qualcosa di più,provarci“. Lo ha dichiarato il direttore tecnico del, Paoloa proposito della suggestione Scudetto dopo l’ottimo avvio di stagione dei rossoneri. E sulla sfida contro l’nel lunch match della sesta giornata di Serie A: “Sarà una prova di maturità. Si tratta di una partita con mille insidie, in un orario inusuale e che arriva dopo la partita di giovedì sera. Soprattutto affronteremo una squadra forte“, ha concluso ai microfoni di Dazn.