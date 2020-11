TgLa7d di domenica 1 novembre 2020

(Di domenica 1 novembre 2020) Covid, domani nuovo confronto Regioni-Governo su nuovo dpcm Fra le ipotesi, chiusure localizzate e stop a spostamenti fra regioni Diminuiscono i contagi in Italia. In Europa si preparano le chiusure ...

Ultime Notizie dalla rete : TgLa7d domenica

TG La7

Il 25%, invece, le considera eccessive e accusa il governo di un eccesso di prudenza. A certificarlo è l'ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7 . Come considera le misure dell'ultimo Dpcm annunciate do ...Emergenza Covid, le richieste delle Regioni al Governo: “No chiusura palestre e parrucchieri, smart working al 70% e ipotesi consumo al tavolo dopo le 18”. “Non erano nelle proposte… Leggi ...