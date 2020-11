Tentata rapina in una casa rurale, armato di spranga minaccia donna e aggredisce il marito: intervengono i carabinieri (Di domenica 1 novembre 2020) Il fermo è stato effettuato dalle gazzelle del pronto intervento 112 a seguito di un tentativo di rapina in un'abitazione rurale in località Vaccarella di Foggia. La serenità di una famiglia foggiana ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 1 novembre 2020) Il fermo è stato effettuato dalle gazzelle del pronto intervento 112 a seguito di un tentativo diin un'abitazionein località Vaccarella di Foggia. La serenità di una famiglia foggiana ...

Rebby72979221 : RT @Signorasinasce: #Risorsa tenta rapina in una casa rurale, armato di spranga minaccia donna e aggredisce il marito. - AmbaAradam : RT @Signorasinasce: #Risorsa tenta rapina in una casa rurale, armato di spranga minaccia donna e aggredisce il marito. - ananassobasso : RT @Signorasinasce: #Risorsa tenta rapina in una casa rurale, armato di spranga minaccia donna e aggredisce il marito. - DavPoggi : RT @Signorasinasce: #Risorsa tenta rapina in una casa rurale, armato di spranga minaccia donna e aggredisce il marito. -