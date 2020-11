Speranza: “Curva dei contagi terrificante. Abbiamo 48 ore per piegarla o andiamo in difficoltà” (Di domenica 1 novembre 2020) In una intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto che il dato dei contagi da coronavirus “mostra una curva terrificante” e ha aggiunto che “o la pieghiamo o andiamo in difficoltà”, specificando che, secondo lui, “Abbiamo 48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”, aggiungendo anche che ci sono troppe persone in giro. Speranza ha parlato anche della scuola e ha detto che la didattica in presenza va difesa il più possibile, ma bisogna anche tenere conto del fatto che in un contesto di epidemia “non è intangibile”, quindi, come già il Premier Giuseppe Conte, ha fatto capire che uno dei punti del prossimo DPCM potrebbe essere proprio la didattica a distanza da ... Leggi su blogo (Di domenica 1 novembre 2020) In una intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute Robertoha detto che il dato deida coronavirus “mostra una curva” e ha aggiunto che “o la pieghiamo oin difficoltà”, specificando che, secondo lui, “48 ore per provare a dare una stretta ulteriore”, aggiungendo anche che ci sono troppe persone in giro.ha parlato anche della scuola e ha detto che la didattica in presenza va difesa il più possibile, ma bisogna anche tenere conto del fatto che in un contesto di epidemia “non è intangibile”, quindi, come già il Premier Giuseppe Conte, ha fatto capire che uno dei punti del prossimo DPCM potrebbe essere proprio la didattica a distanza da ...

RaiNews : 'La situazione dell'Italia è ancora difficilissima', dice Speranza. 'C'è troppa gente in giro' e 'negli ospedali c'… - HuffPostItalia : Roberto Speranza spinge per chiudere: 'Curva terrificante, troppa gente in giro' - Adnkronos : Covid, Speranza: 'Curva contagi terrificante, abbiamo 48 ore per una stretta' - QuotidianPost : Speranza: “Curva epidemiologica preoccupante. Bisogna intervenire” - marco_moggio : RT @Miky2809: Speranza: abbiamo 48 ore per fermare la curva dei contagi Ciccio, hai avuto 8 mesi, non hai fatto un tubo -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Curva Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera