Sono un gatto | decido io

(Di domenica 1 novembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 44 di Vanity Fair, in edicola fino al 3 novembre Oggi è mora. Ma basta un attimo, e il colore dei suoi «Non so nemmeno cosa venga spiegato, forse niente. Non c’è capelli può mutare in rosa, blu, verde, platino. E non per copione, come ci si aspetterebbe da un’attrice. «Le diverse versioni di me stessa dipendono solo da me. Mi piace cambiare aspetto, ho iniziato a tingermi i capelli a 16 anni. Ma la persona che c’è dietro queste mutazioni non cambia mai». Se chiedi a Carlotta Antonelli, uno dei giovani volti più interessanti del momento, di descriversi attraverso un animale, sceglie i gatti. «Decidono loro quando venire da te e quando stare da soli, un modo di essere che mi corrisponde». Non a caso Lady Pino e Petit Chablis («Come il vino») condivido- no la sua casa, nel quartiere Garbatella, a Roma, insieme alla sorella musicista. Uno spazio tra i denti davanti che l’ha fatta sempre sentire «fighissima», 25 anni, prima di cinque figli di una coppia di fotografi (ma il padre si è da poco convertito a chef), ha esordito sul grande schermo con Bangla, il film che raccontava la situazione multietnica del romanissimo quartiere di Torpignattara attraverso le vicende di un giovane bengalese. Ora è sul set di un progetto ancora segreto, ma da fine ottobre torna nella terza stagione di Suburra, su Netflix. È Angelica Sale, la moglie trascurata di Spadino, «una donna mutevole, un po’ dolce e un po’ dura, un po’ adulta e un po’ bambina».