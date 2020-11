Sisma Egeo: almeno 49 le vittime in Turchia (Di domenica 1 novembre 2020) BAYRAKLI, 01 NOV - E' salito a 49 il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia di due giorni fa. Stamane i soccorritori erano ancora in cerca di superstiti tra le macerie di otto edifici a ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 novembre 2020) BAYRAKLI, 01 NOV - E' salito a 49 il bilancio delledel terremoto indi due giorni fa. Stamane i soccorritori erano ancora in cerca di superstiti tra le macerie di otto edifici a ...

